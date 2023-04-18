الجيش اللبناني: توقيف عدة أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين انه تم توقيف عدة أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة في عدة مناطق.

وقال البيان إنه “بتاريخ 17 / 4 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دير الزهراني- النبطية المواطن (م.ت.) والسورية (غ.ح.) لتهجُّم الأول على منزل السورية المذكورة شاهراً مسدساً حربياً نتيجة خلافات سابقة، وإقدام الأخيرة على إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف في الهواء”.

وتابع البيان “أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة صبرا- مدخل المخيم الفلسطيني (م.ح.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم: الإتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، افتعال مشكلات، إطلاق النار وإصابة شخص، رمي رمانات يدوية، تأليف عصابة مسلّحة تنشط في أعمال السلب وسرقة الدرجات النارية وفرض الخوّات والتعدّي على المارّة”.

واضاف البيان “كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة جبل البداوي المواطنين (ت.ع.) و(ع.س.) و(أ.ف.) و(خ.د.) لتشكيلهم عصابة سرقة وتعاطي المخدرات، ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، إضافةً إلى إقدام الأول على إلقاء رمانة يدوية. ضُبط في حوزتهم قاذف آر بي جي ودراجة نارية مسروقة”.

واوضح البيان “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام