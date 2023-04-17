قتيلان بانفجار دراجة نارية في طرابلس شمال لبنان والتحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادثة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2023 - 22:48
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الصليب الأحمر الدولي: وصول 96 محتجزاً سابقاً من السعودية إلى صنعاء إضافة إلى 8 محتجزين سابقين من السعودية إلى عدن
وسائل إعلام يمنية: 40 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة في جبهات الساحل الغربي بينها خروق بطائرات مسيرة واستحداث تحصينات
الخارجية الإيرانية تعلن قبول الرئيس السيد إبراهيم رئيسي دعوة الملك السعودي لزيارة الرياض
الخارجية الايرانية: العلاقات بين ايران والسعودية لها خصوصيتها ولا ترتبط بمفاوضات الاتفاق النووي
وزير الخارجية الروسي: روسيا مهتمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن
وسائل إعلام روسية: اندلاع حرائق في منشآت مدنية أحدها في مدينة بيلغورود وآخر ضمن المقاطعة
السويد تستعد للبدء بأكبر مناوراتها العسكرية التي تشارك فيها 14 دولة ونحو 26 ألف شخص
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قتيلان بانفجار دراجة نارية في طرابلس شمال لبنان والتحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادثة
منذ 21 mins
17 April، 2023
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