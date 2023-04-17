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April 17 2023 - 10:32

بالفيديو| إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

منذ 1 ساعة 17 April، 2023
القدس
عربي وإقليمي - فلسطين

أُصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الإثنين، في حي “نيفي يعقوب” في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، بأن”أحد جنود الاحتلال أطلق النار تجاه شاب مقدسي، بذريعة أنه كان يحاول إشعال النار في إحدى مركبات المستوطنين في الحي الاستيطاني “نفي يعقوب” بمدينة القدس”.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن “لشاب حالته خطيرة، إذ يتلقى العناية الصحية بأحد المشافي التابعة للاحتلال، فيما لا يزال مجهول الهوية”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، لاسيما في الضفة والقدس المحتلتين بذرائع واهية تهدف لطردهم وتهجيرهم من أراضيهم وضمها إلى مشروعهم الاستيطاني.

المصدر: فلسطين اليوم

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