إعلام العدو : اعتقال شاب فلسطيني أثناء محاولته التسلل عبر السياج الفاصل إلى مستوطنة كريات أربع في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 23:00

إعلام العدو : اعتقال شاب فلسطيني أثناء محاولته التسلل عبر السياج الفاصل إلى مستوطنة كريات أربع في الخليل

منذ 2 ساعة 16 April، 2023
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