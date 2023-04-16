المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: نأمل أن تستجيب قيادتا الجيش والدعم السريع لنداءات وقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 23:00

المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: نأمل أن تستجيب قيادتا الجيش والدعم السريع لنداءات وقف الحرب

منذ 2 ساعة 16 April، 2023
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