رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى: الطائرة التي وصلت لمطار صنعاء تحمل 48 أسيراً محرراً من القوات المسلحة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2023 - 14:00

رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى: الطائرة التي وصلت لمطار صنعاء تحمل 48 أسيراً محرراً من القوات المسلحة (المسيرة)

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة