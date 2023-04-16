رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى: الطائرة التي وصلت لمطار صنعاء تحمل 48 أسيراً محرراً من القوات المسلحة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 14:00
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استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن
الجيش السوداني: نسيطر تمامًا على الموقف العام للعمليات ولا صحة لادعاءات "المتمردين" بحصار مقر القيادة العامة
الجيش السوداني: سيطرنا على مقار قوات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من مساحة العاصمة الخرطوم وكامل دارفور وكردفان ومروي
قوات الدعم السريع تنفي الأنباء حول مقتل قائديها في شمال وغرب دارفور
نقابة أطباء السودان: نناشد المجتمع الدولي الضغط على طرفي الصراع لوقف الاقتتال والسماح بالمرور الآمن لفرق الإسعاف
قوى الحرية والتغيير في السودان: ندعو قيادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى تغليب الحكمة ووقف المواجهات والعودة للتفاوض
مقتل مواطن هندي برصاصة طائشة جراء الاشتباكات في الخرطوم ونيودلهي تعرب عن قلقها الكبير إزاء التطورات
وزير الخارجية الأميركي: اتفقنا مع السعودية والإمارات على ضرورة أن تنهي الأطراف السودانية القتال فورًا ودون شروط
الخارجية الصينية: نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في السودان ونحث طرفي النزاع على وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الإيطالي: ندعو القادة العسكريين في السودان إلى إنهاء الأعمال العدائية واستئناف الحوار السياسي
مجلس الأمن الدولي يعرب عن القلق العميق إزاء الاشتباكات في السودان ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني عقب اقتحامها حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
مقاومون فلسطينيون يستهدفون بعبوة شديدة الانفجار حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي
وصول 48 محررًا يمنيًا من مأرب إلى العاصمة صنعاء في إطار الدفعة الثالثة والأخيرة من صفقة تبادل الأسرى
استقبال رسمي وشعبي حاشد للأسرى المحررين في مطار صنعاء الدولي
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال زيارته للجزائر: تربطنا علاقات قوية ويجب أن نعمل معًا لمواجهة التحديات الراهنة
الخارجية التونسية: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الإثنين إلى تونس في زيارة رسمية
بولندا والمجر تعلنان حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية إنتاجهما المحلي
اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة كارويزاوا اليابانية على رأس جدول أعماله الصين وأوكرانيا
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تتفق على إجراء مناورات عسكرية مشتركة دورية لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية
الإمارات: 16 وفاة و9 جرحى جراء حريق في مبنى سكني في منطقة الراس الشعبية في دبي
7 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار من قبل مسلحين في حديقة للألعاب المائية وسط المكسيك
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لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى: الطائرة التي وصلت لمطار صنعاء تحمل 48 أسيراً محرراً من القوات المسلحة (المسيرة)
منذ 3 ساعة
16 April، 2023
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