الرئيس البرازيلي: الصين هي المحرك الرئيس للتنمية الزراعية في بلادنا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الصين هي المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية في البرازيل، ويمكن أن تصبح أيضا محركا قويا لإعادة التصنيع البرازيلية.

صرح بذلك، خلال مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا”، بمناسبة زيارة الصين والاجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وقال لولا دا سيلفا: “صادرات البرازيل إلى الصين أكبر من الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، والصين هي المحرك الرئيسي حاليا للزراعة البرازيلية، ومن المأمول أن تصبح محركا قويا لإعادة التصنيع في البرازيل”.

كما أكد أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الحفاظ على السلام، وتعزيز التعددية والقضاء على الجوع والفقر ومكافحة تغير المناخ.

وأشار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، بأن تعزيز الدور الريادي لبنك مجموعة “بريكس” سوف يساعد على بناء عالم أفضل.

المصدر: مواقع