إيران ألغت تأشيرات الدخول للصينيين

أعلن مساعد الشؤون السياحية لوزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليديوية الإيرانية علي أصغر شالبافيان أن إيران قامت بشكل طوعي بإلغاء الزامية أخذ تاشيرة الدخول للرعايا الصينيين وذلك من أجل زيادة اجتذاب السياح.

وقال شالبافيان في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون إيران ضمن رحلة سياحية للتعرف على معالم إيران، إن الحكومة الإيرانية وفي سياق زيادة اجتذاب السياح والضيوف القادمين من الصين أدرجت موضوع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها دوما ولذلك قامت بإلغاء تاشيرة الدخول للصينيين بشكل طوعي وهناك الآن رحلات جوية مباشرة من إيران إلى الصين.

وأضاف شالبافيان موجها كلامه لهذا الوفد السياحي “ستشعرون في إيران بمستوى عال من الامن ويمكنكم التحدث مع مختلف القوميات في إيران “.

من جنبه أكد السفير الصيني في طهران في هذا اللقاء الذي حضره أيضا على تدعيم العلاقات بين البلدين وضرورة تسهيل الزيارات لرعايا البلدين.

وأشار السفير الصيني أن العلاقات بين إيران والصين هي علاقات ودية منذ أمد بعيد وأن زيارة الوفد الصيني هذه ستساهم في رفع مستوى معرفة الشعبين ببعضهما البعض.

المصدر: قناة العالم