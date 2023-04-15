القوات المسلحة السودانية: لا تفاوض ولا حوار قبل حلّ ميليشيا حميدتي (التدخل السريع) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 22:42

القوات المسلحة السودانية: لا تفاوض ولا حوار قبل حلّ ميليشيا حميدتي (التدخل السريع)

منذ 42 mins 15 April، 2023
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