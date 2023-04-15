قوى الامن: شعبة المعلومات تحبط مخطط إحدى الشبكات الدولية لتهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2023 - 22:42

قوى الامن: شعبة المعلومات تحبط مخطط إحدى الشبكات الدولية لتهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس

منذ 2 ساعة 15 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة