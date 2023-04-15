قوى الامن: شعبة المعلومات تحبط مخطط إحدى الشبكات الدولية لتهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 22:42
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السفارة الإيرانية في بيروت تقيم احتفالا بمناسبة يوم القدس العالمي
الشيخ نعيم قاسم: محور القدس متماسك ويعمل على أساس وحدة الساحات ويعرف الإسرائيلي إمكانية اشتعال كل الساحات دفعة واحدة
الشيخ قاسم: التحرير يجب ان يكون من البحر إلى النهر وهو هدف كل نشاطات المقاومة ونرفض أي تسويات تسلب الفلسطينيين حقوقهم
الشيخ قاسم: علينا أن لا نريح العدو وأن نبقيه في حالة القلق وانعدام التوازن وانعدام امن الكيان
النائب علي حسن خليل: حاولوا تحويل الصراع إلى إيران وها نحن نشهد إعادة ترتيب أوضاع المنطقة مع صمود جبهات المقاومة
النائب خليل: لأن نستفيد مما يجري على مستوى المنطقة للخروج بمشروع حل سياسي يبدء من انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأزمات
السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني: التطورات في المنطقة تصب في مصلحة القضية الفلسطينية المحقة والعادلة
مسؤول العلاقات الدولية في حماس اسامة حمدان: المقاومة اليوم محور متماسك يحمل سيف القدس ويعمل للتحرير في وحدة للساحات
الشيخ ماهر حمود: يفتح شعار يوم القدس نوعا جديدا من الشعارات فهو شعار له جذور في الأرض وله امتدادات واسعة
مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع في عدد من المدن السودانية
القوات المسلحة السودانية: لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا قوات الدعم السريع "المتمردة"
قوات الدعم السريع: إغلاق كافة المنافذ جنوب العاصمة الخرطوم
الجيش السوداني: القوات الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة
لجنة أطباء السودان: قتلى وجرحى من المدنيين بأعداد كبيرة ونناشد جميع الأطراف فتح مسار آمن لإجلاء المصابين
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الأقصى وتزيل اللافتات والأعلام التي علقها شبان على إحدى بوائك قبة الصخرة
شرطة الاحتلال تغلق مداخل البلدة القديمة في القدس أمام الزوار بما في ذلك الحجاج والسياح والصحافة
اعلام العدو: إطلاق نار يستهدف مركبة للمستوطنين قرب قرية مخماس شمال شرق القدس دون تسجيل إصابات
وسائل إعلام يمنية: 111 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة في جبهات الساحل الغربي بينها غارات وقصف صاروخي
وسائل إعلام يمنية: شهيد و4 جرحى بينهم امرأة في اعتداءات سعودية على مديريتي شدا ومنبه
اليمن: وصول طائرتين ضمن الدفعة الثانية من "صفقة رمضان" والتي تقضي بنقل 350 اسيراً محرراً من سجون السعودية
رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنيين: تم نقل 15 أسيرا سعوديا وأسيرين سودانيين واثنين من المرتزقة إلى السعودية
الرئيس الفرنسي يصدر مرسوم نظام التقاعد الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
قوى الامن: شعبة المعلومات تحبط مخطط إحدى الشبكات الدولية لتهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون عبر مرفأ طرابلس
منذ 2 ساعة
15 April، 2023
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