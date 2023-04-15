البرهان: إذا استمرت الحرب سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 18:00

البرهان: إذا استمرت الحرب سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم

منذ 19 mins 15 April، 2023
أخبار موقع المنار

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