“لجنة الاسير سكاف”: الثقة التامة والمطلقة بقوى المقاومة

وجهت “لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها السبت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني وأسبوع الأسير العربي، “تحية للآلاف من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعلى رأسهم عميد الأسرى يحيى سكاف، القابعين في السجون الإسرائيلية من نساء وشيوخ وأطفال يتعرضون لأبشع أنواع العزل والتعذيب تحت مرأى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي لم تقدم أي مساندة أو دعم لهؤلاء الأسرى المظلومين”، ودعت الى “ضرورة رفع الصوت عاليا والتحرك من قبل الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في أنحاء العالم لمساندة قضية الأسرى حتى تحريرهم”.

وأكدت اللجنة “اننا سنبقى نناضل ونتحرك بكل الوسائل للضغط على العدو ولفضح جرائمه، والواجب علينا اليوم كما في كل ساعة الوقوف إلى جانبهم لأنهم أسروا خلال تصديهم للعدو ومقاومة مشاريعه الإرهابية بحق أوطاننا ومقدساتنا”، وشددت على “الثقة التامة والمطلقة بقوى المقاومة التي تضع ملف الأسرى في سلم أولوياتها والتي تعمل جاهدة على تحريرهم، لأننا نعيش بزمن لا ينتصر فيه الا القوي ومن خلال قوة المقاومة وقدراتها ستتحرر الأرض والأسرى والمقدسات”، وتابعت “أما المفاوضات فأثبتت انها كالحبر على الورق لا تقدم ولا تؤخر، بل هي تضييع للوقت وإساءة لتضحيات مئات الآلاف من المناضلين والشهداء والجرحى والأسرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام