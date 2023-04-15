Twitter Blue..زيادة عدد أحرف التغريدات لـ10 آلاف

أطلقت Twitter ميزة جديدة للمشتركين في خدمة Twitter Blue وبموجبها سيتم تمكين المستخدمين من كتابة تغريدات تصل إلى 10 آلاف حرف كما ستدعم الكتابة بالحروف المائلة والبارزة.

وأتاحت Twitter لسنوات كتابة تغريدات طولها 140 حرفاً قبل مضاعفة العدد إلى 280 حرفاً في 2017.

و Twitter Blue هي خدمة الاشتراك المدفوعة التي أتاحتها الشركة للمستخدمين مقابل 8 دولارات شهرياً بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة وتتيح مميزات أكثر من النسخة المجانية.

وقالت الشركة في بيان: نحن ننفذ تحسينات لخبرات الكتابة والقراءة على Twitter بداية من اليوم..وتدعم المنصة التغريدات لما يصل إلى 10 آلاف حرف وبحروف مائلة وبارزة.

كما أتاح إيلون ماسك خدمة اشتراك شهرية في حسابه الشخصي بقيمة 4 دولارات شهرياً، وبموجبها سيتمكن المستخدمين من قراءة تغريدات محددة ستكون متاحة للمشتركين فقط.

المصدر: cnbcarabia