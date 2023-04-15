السودان: استمرار المعارك على تخوم القصر الجمهوري وقرب قيادة الجيش والسوق العربي وسط الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 12:20

السودان: استمرار المعارك على تخوم القصر الجمهوري وقرب قيادة الجيش والسوق العربي وسط الخرطوم

منذ 44 mins 15 April، 2023
أخبار موقع المنار

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