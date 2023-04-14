الشيخ دعموش: لدعم المقاومة بكل الأشكال لا سيما مقاومة الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 15:22

الشيخ دعموش: لدعم المقاومة بكل الأشكال لا سيما مقاومة الضفة

منذ 28 mins 14 April، 2023
الشيخ علي دعموش
لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ان “يوم القدس اصبح في قلب معادلة الصراع مع العدو وبات الاسرائيلي يتحدث عن يوم القدس بوصفه جزءا اساسيا من المعركة التي تخوضها المقاومة مع الكيان الصهيوني”، واعتبر ان “الكيان الصهيوني الذي بدأ يتآكل من الداخل، وينحدر في مسار تنازلي، وتطوقه المقاومة، وتكبله معادلاتها ووحدة ساحاتها، سيزول حتما عاجلا ام آجلا”.

وقال الشيخ دعموش “صحيح ان المأزق الاسرائيلي الداخلي هو مأزق كبير ولم يمر مثله في تاريخ هذا الكيان منذ تأسيسه، لكن لا ينبغي الرهان على التفكك الداخلي لان الغرب واميركا الذين جاؤوا بالصهاينة من كل حدب وصوب ولموا هذا الشتات الهجين واسسوا هذا الكيان وجعلوا منه قاعدة لهم في المنطقة، لن يسمحوا بسقوطه من الداخل وسيقومون باعادة ترميم الوضع الداخلي مهما اشتدت الخلافات بين المكونات الصهيونية”.

واضاف الشيخ دعموش “لا يتوقعن احد ان تتحرر فلسطين بتفكك الكيان من الداخل فزوال هذا الكيان وتحرير القدس والاقصى لا يكون الا بالمقاومة وسواعد المؤمنين المجاهدين من أبناء هذه الامة وهذا وعد الله الذي لا خلف لوعده”، وشدد على انه “من واجب الامة دعم المقاومة بكل اشكال الدعم لا سيما مقاومة الضفة المتصاعدة لتبقى الضفة درعا للقدس ولكل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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