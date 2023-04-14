“نقابة عمال المستشفيات” في البقاع: للمشاركة الكثيفة بإحياء يوم القدس

قالت “نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات” في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل الجمعة إن “إحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الامام الخميني نصرة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى والذي كان يعتبر أن القضية الفلسطينية هي من أولى الأولويات، هو جزء أساسي من المعركة التي تقودها شعوبنا ومقاومتنا من أجل تحرير القدس وفلسطين”.

واعتبرت النقابة في بيان لها ان “العدو الصهيوني وأميركا، يتجهون لتجريد أمتنا من كل عناصر القوة، ولكن قوتنا في التمسك بالقضية الفلسطينية، التي أكد عليها السيد علي الخامنئي، والتي حمل لواءها الشهيد القائد قاسم سليماني”، ودعت إلى “المشاركة الكثيفة في أحياء يوم القدس، وبذلك نكون قد أكدنا على نهج الإمام الخميني العظيم، كما نوجه تحية إلى الشعب والمقاومين الفلسطينيين الصامدين في فلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام