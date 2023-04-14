اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة قباطية بجنين المحتلة

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الجمعة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

وأعلنت كتيبة قباطية التابعة لسرايا القدس في بيان لها أن “مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط بلدة قباطية”.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية أن “مقاومين استهدفوا جيبات الاحتلال بعبوة ناسفة بشكل مباشر”، وأشارت الى “اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة”، ولفتت إلى أن “قوات الاحتلال قامت بملاحقة عدد من الشبان داخل سيارة”، واكدت “اعتقال شاب ونقله إلى جهة غير معروفة”.

وتشهد مدينة جنين، شبه يوميا، اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال فيها، حيث يتصدى المقاومين للاقتحامات باستهداف الجنود بالرصاص والعبوات.

المصدر: فلسطين اليوم