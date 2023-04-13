بايدن: الولايات المتحدة تجري تحريات شاملة بشأن الوثائق المسربة وتقترب من معرفة المسبب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 19:42

بايدن: الولايات المتحدة تجري تحريات شاملة بشأن الوثائق المسربة وتقترب من معرفة المسبب

منذ 1 ساعة 13 April، 2023
أخبار موقع المنار

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