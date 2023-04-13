باسيل: مهما كرروا دعواتهم الينا بأن نعيد حساباتنا في موضوع رئاسة الجمهورية لا لزوم بأن نفكر بذلك لأنها معركة وجود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2023 - 19:42

باسيل: مهما كرروا دعواتهم الينا بأن نعيد حساباتنا في موضوع رئاسة الجمهورية لا لزوم بأن نفكر بذلك لأنها معركة وجود

منذ 1 ساعة 13 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة