باسيل: مهما كرروا دعواتهم الينا بأن نعيد حساباتنا في موضوع رئاسة الجمهورية لا لزوم بأن نفكر بذلك لأنها معركة وجود – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 13 2023 - 19:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
قادة محور المقاومة يلقون كلمات في فاعلية منبر القدس السنوية ضمن فعاليات يوم القدس العالمي
السيد حسن نصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء أساسي من المعركة الكبرى التي تخوضها امتنا من اجل تحرير القدس وفلسطين
السيد نصر الله: كل التطورات الفلسطينية المهمة تضعنا اكثر من أي وقت مضى في دائرة اليقين بنتائج هذا الصراع
السيد نصر الله: ما يعانيه الكيان الصهيوني من ازمات داخلية عميقة والوضع المأزوم والانقسام العميق لا سابق له منذ قيامه
السيد نصر الله: في هذه المرحلة يجب ان تتمركز الجهود على دعم الضفة والقدس وعلى إسناد المقاومة المسلحة والأهالي هناك
السيد نصر الله: ما يجب ان يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة المفيدة والدعم الاقوى لتستمر المقاومة في الضفة
السيد نصر الله: يسير العالم بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وإلى وضع تنتهي فيه هيمنة القطب الواحد المتمثل بأمريكا
السيد نصر الله: المسار الجديد في المنطقة سيساعد في سد ابواب الفتن التي كان يراهن عليها العدو الصهيوني
السيد نصر الله: مسار التلاقي الجديد في المنطقة سيؤثر سلبا على مسار التطبيع وعلى المشروع الاسرائيلي
السيد نصر الله: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا وما نشهده بسوريا يؤكد هذا المعنى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: نحن في موقع متقدم ونملك زمام المبادرة وان الاحتلال الاسرائيلي إلى زوال
هنية: ما يشهده الكيان الصهيوني من مظاهر التصدع هو على طريق التفكك وتهتك البنى السياسية فيه وصولاً إلى زواله عن أرضنا
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: في يوم القدس نؤكد على المقاومة حتى طرد الغزاة ونؤكد وحدة شعبنا ومقاومته
نخالة: يوم القدس عنوان نهوض لأمة تمتلك يقينا مطلقا بالانتصار وتحرير فلسطين والقدس ومسجدها المبارك
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة: شهداء الضفة يعبّرون عن الشعب الفلسطيني وقد تجاوزوا حدود الفصائل
نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية والاحرار
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: القضية الفلسطينية لن تموت ونسأل الله أن يعيد الذكرى وقد أصبحت القدس كعبة للزوار
المطران عطالله حنا: القدس امانة في أعناق أبناء أمتنا العربية والشعب الفلسطيني
والدة الشهيد ابراهيم النابلسي: نعيش يوم القدس الذي أراده قادة الأمة يوما لتعزيز الوعي بمكانة القدس في نفوس المسلمين
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: شعبنا اليمني متمسك بموقفه وحاضر في الساحات للتعبير عن موقفه
السيد الحوثي: تنامي قدرات محور المقاومة والشرخ الكبير الذي يهز كيان الصهاينة من الداخل أظهر بدء خطوات زوال الكيان
آية الله الشيخ عيسى قاسم: يوم القدس العالمي يوحد الأمة في مواجهة الباطل ويجمعها على كلمة الحق
الشيخ قاسم للمقاومين: انتم تدافعون عن كل الأمة وعن دينها وحريتها واستقلالها وكل الأمة الصادقة ستبقى معكم على طول الطريق
أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: كل محاولات الاستكبار لإسناد الكيان الغاصب لن تنفع ما دام هناك شعب يؤمن بقضيته
مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي: الصهاينة لم يكتفوا بالاعتداء على فلسطين بل اعتدوا على كل دول الجوار
مسيرات بحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي محافظة الحديدة اليمنية ضمن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي
حرس الثورة الإسلامي يستعرض بارجتين حربيتين وزوارق عسكرية قبالة ميناء بندر عباس خلال المسيرة البحرية في يوم القدس
قائد القوة البحرية بالحرس الثوري: العرض البحري الداعم للشعب الفلسطيني موجه لكل الشعوب الإسلامية التي تعنيها هذه القضية
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يبدأ زيارة الى العراق على رأس وفد من الحركة
النخالة من بغداد: هذه الزيارة بالغة التأثير وتحمل رسالة قوية لـ"إسرائيل" بشأن موقف العراق المؤيد للشعب الفلسطيني
قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة
الخارجية الإيرانية: توازن القوى تغيّر من فترة طويلة على حساب كيان "اسرائيل" المزيف ولصالح الشعب الفلسطيني
الأمانة العامة لمجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة للحكومة الساعة الـ3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل
كتلة الوفاء للمقاومة: الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني بامتياز والتفاهم الوطني هو اقصر الطرق لإنجازه
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
باسيل: مهما كرروا دعواتهم الينا بأن نعيد حساباتنا في موضوع رئاسة الجمهورية لا لزوم بأن نفكر بذلك لأنها معركة وجود
منذ 1 ساعة
13 April، 2023
التعليقات
ذات صلة
السيد نصرالله: احياء يوم القدس جزء أساسي من معركة تخوضها أمتنا لتحرير فلسطين
بايدن: الولايات المتحدة تجري تحريات شاملة بشأن الوثائق المسربة وتقترب من معرفة المسبب
هنية: شعبنا لن يركن ولن يستكين ولن يتخلى عن حراسة المسجد والرباط فيه
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}