نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري : ايران تجهر بدعمها للمقاومة ولا تعترف بشرعية الكيان وهي الدولة الوحيدة التي تتحدث عن استئصاله كغدة سرطانية وأنه سبب أساسي في مآسي المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 20:42

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري : ايران تجهر بدعمها للمقاومة ولا تعترف بشرعية الكيان وهي الدولة الوحيدة التي تتحدث عن استئصاله كغدة سرطانية وأنه سبب أساسي في مآسي المنطقة

منذ 3 ساعة 12 April، 2023
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