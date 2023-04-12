اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية أقرت الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام

توصلت اللجنةُ الوزاريةُ المكلفةُ معالجةَ تداعياتِ الأزمةِ الماليةِ على سيرِ المرفقِ العامّ إلى اتفاقٍ على الزياداتِ المقترحةِ لرواتبِ موظفي القطاع العام.

وأشار إعلامُ الرئاسةِ الثالثة إلى أنَ حكومةَ تصريفِ الأعمال ستجتمعُ الأسبوعَ المقبلَ لدراسةِ هذه الزياداتِ وإقرارِها. الوزراءُ المشاركون في الجلسة أشاروا إلى أنَ الأرقامَ النهائيةَ للزياداتِ غيرُ واضحة، لكنَ وزيريِّ الثقافةِ محمد وسام المرتضى والعمل مصطفى بيرم أكّدا أن الزيادةَ ستشملُ مضاعفةَ الرواتبِ أكثرَ من مرتين، مشيرينِ إلى أنه تتمُ دراسةُ بدلِ نقلٍ يسمحُ بوصولِ الموظفينَ إلى وظائفِهم. بدوره، أشار وزيرُ الأشغالِ العامة والنقل علي حمية إلى أنّه طرحَ موضوعَ مرسومِ الأملاكِ البحريةِ الذي يسمحُ بزيادةِ إيراداتِ الخزينة، وقد وُعد بإدراجِهِ على جلسةِ الحكومةِ المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام