نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قرّرت تعليق الإضراب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 16:42

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قرّرت تعليق الإضراب

منذ 2 ساعة 12 April، 2023
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