الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في مدينة أرتيوموفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 16:42
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إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث تأمين نفقات الانتخابات البلدية بغياب وزيري الداخلية والمالية
بو صعب بعد الجلسة: سأتقدم بصفتي الشخصية باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة اربعة أشهر
الرئيس ميقاتي يرأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام
الرئيس بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر الخميس 13 نيسان
متقاعدو الرسمي: لصرف الرواتب على صيرفة 28500 ليرة
المرصد الاوروبي: الوفد القضائي الأوروبي يعود إلى لبنان في اواخر نيسان لاستكمال تحقيقاته في ملف رياض سلامة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الصهاينة باتوا يتناحرون فيما بينهم وهم في عجلة من أمرهم لتدمير أنفسهم
حملة الفجر العظيم تدعو للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة فجر يوم الجمعة المقبل في ساحات المسجد الأقصى
اعلام العدو: نتنياهو يقرر منع دخول اليهود إلى الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناء على توصيات أمنية
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال فجرا عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى
اندلاع النيران داخل برج عسكري لجيش العدو على حاجز مخيم شعفاط بعد استهدافه بالمفرقعات النارية
ايران تزيح الستار عن إنجازات تضم 1084 نوعًا من العتاد والسلاح في مجال الحرب البرية
وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني: إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين إيران والسعودية مطروح على جدول الأعمال
الخارجية الروسية: الوزير لافروف لم يتلق تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جلسات مجلس الأمن
الدفاع الروسية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ عابر للقارات
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: أبلغنا واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
رويترز عن وثيقة أمريكية مسربة: صربيا وافقت على إمداد أوكرانيا بالأسلحة أو أرسلتها بالفعل
وزير الدفاع الصربي نفى تسريبات عن وثيقة أميركية بخصوص إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا
الرئيس الصيني: قواتنا ستعزز التدريب العسكري القتالي
الخارجية الصينية: مسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يؤجل زيارته الى الصين لاصابته بكورونا
الخارجية الصينية: سلطات الحزب الديمقراطي التايواني مستعدة لتحويل تايوان إلى برميل بارود
الجيش الهندي: مقتل أربعة أشخاص بسبب حادث إطلاق نار داخل محطة باثيندا العسكرية
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: لا نحتاج أخذ الإذن للتعبئة الرابعة لسد النهضة وهو لن يلحق الضرر بمصر والسودان
سلطات كوريا الشمالية تقاطع المكالمات اليومية عبر خط الاتصال بين الكوريتين لليوم السادس على التوالي
الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا ماطر بغزارة أحيانا والثلوج على 1500 متر
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في مدينة أرتيوموفسك
منذ 2 ساعة
12 April، 2023
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