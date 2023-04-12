الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في مدينة أرتيوموفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 16:42

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في مدينة أرتيوموفسك

منذ 2 ساعة 12 April، 2023
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