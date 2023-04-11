زوارق العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة في أجواء بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2023 - 23:06

زوارق العدو الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة في أجواء بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 27 mins 11 April، 2023
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