طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة مع اقتراب المنخفض الجوّي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2023 - 22:46

طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة مع اقتراب المنخفض الجوّي

منذ 21 mins 10 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة