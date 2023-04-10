طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة مع اقتراب المنخفض الجوّي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 10 2023 - 22:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
قيادتا حزب الله وحركة أمل: القيادتان جاهزتان للمباشرة باستحقاق الانتخابات البلدية انطلاقا من تحالفهما المتين والقوي
قيادتا حزب الله وحركة أمل: للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل أي شيء على مصالح البلدات والناس من إجل إيصال الكفاءات
قيادتا حزب الله وحركة أمل: لأن تكون المناخات الإيجابية في الإقليم مساعدة ومساهمة في دفع الأمور نحو الحلول المنشودة
الشيخ نعيم قاسم: مع تفعيل المقاومة تتجه فلسطين نحو النصر ومع استمرار العدوان والاحتلال يتجه الكيان نحو الهزيمة
الشيخ نعيم قاسم: نحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته
النائب حسن عز الدين: أيّ خطأ بالتقدير قد يجرّ المنطقة إلى حرب تبدأ ولا يعرف العدوّ ومن معه ومن يدعمه كيف تنتهي
النائب ايهاب حمادة: تمترس البعض خلف ارائه الرئاسية ياخذ لبنان إلى أماكن لا يحمد عقباها
الهلال الأحمر الفلسطيني: 216 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
إصابتان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس
1531 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح الاثنين
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى الفلسطيني محمد فايز بلهان (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر في اريحا
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: لا نريد معركة واسعة ونعمل كل شيء لمنع حدوثها ولكن إذا وقعت فسنستخدم كل قوتنا
نتنياهو: اتفاق الاستسلام (اتفاق الغاز) مع لبنان زاد في الهجوم على إسرائيل
نتنياهو: الهجمات والعمليات ضدنا بدأت منذ عهد الحكومة السابقة
جيش العدو يعلن مقتل المستوطنة الثالثة التي أصيبت في عملية الأغوار قبل ايام
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يستقبل الوفدين العماني والسعودي في القصر الجمهوري بصنعاء
وسائل إعلام يمنية: 64 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال 24 ساعة بينها 9 خروقات بقصف مدفعي
الدفاع الروسية: استعدنا 106 جنود روس من الأسر في مفاوضات مع الجانب الأوكراني
الرئاسة الأوكرانية: استعدنا 100 جندي أوكراني ضمن عملية تبادل أسرى مع الجانب الروسي
البنتاغون: صور الوثائق المزعومة المنشورة على الانترنت تبدو جزءاً من كشف غير مصرح به لمواد سرية
البنتاغون: لن نخوض في صحة الوثائق المنشورة لكن بعضها يبدو أنه يحتوي على مواد حساسة وسرية للغاية
وسائل إعلام أمريكية: 5 قتلى و6 مصابين بينهم ضابط في عملية إطلاق نار بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي
وزير الخارجية التركي: خلافات مع أمريكا بشأن دعمها للوحدات الكردية وفتح الله غولن والعقوبات المفروضة على أنقرة
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة مع اقتراب المنخفض الجوّي
منذ 21 mins
10 April، 2023
التعليقات
ذات صلة
حدث اليوم | اشتباكات في نابلس واعمال استفزازية بمشاركة وزراء في الضفة والاقصى
حمية : ربط المرافئ العربية خطوة استراتيجية للبنان
ملف | الشهيد السيد محمد باقر الصدر.. خالد بفكره بعد 43 عاماً على رحيله
هجوم بعدد من الصواريخ يستهدف قاعدة جيش الاحتلال الأمريكي في حقل غاز “كونيكو” شرقي سوريا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}