هجوم بعدد من الصواريخ يستهدف قاعدة جيش الاحتلال الأمريكي في حقل غاز “كونيكو” شرقي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 22:46

هجوم بعدد من الصواريخ يستهدف قاعدة جيش الاحتلال الأمريكي في حقل غاز “كونيكو” شرقي سوريا

منذ 43 mins 10 April، 2023
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