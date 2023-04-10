الولايات المتحدة تستعد لإجراء مناورات نووية استراتيجية

أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة في بيان لها الاثنين ان القوات الأمريكية ستجري مناورات Global Thunder 23 لاختبار جاهزية القوات النووية.

وقال البيان “ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تدريبات Global Thunder السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 أبريل/نيسان 2023”.

وأشار البيان إلى أن “مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي”، وأكد أن “حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات”.

المصدر: روسيا اليوم