روسيا: ضبط 700 كلغ من الكوكايين كانت بطريقها إلى الاتحاد الأوروبي

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان له الاثنين بمصادرة 700 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة تزيد عن 2,5 مليار روبل تم نقلها من إحدى دول أمريكا اللاتينية عبر الأراضي الروسية لنقلها للاتحاد الأوروبي.

وقال البيان “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي محاولة قامت بها جماعة إجرامية دولية أخرى لاستخدام الأراضي الروسية لنقل وبيع المخدرات”، وأضاف “تم تحديد 3 مواطنين أجانب وهم من كولومبيا وإحدى دول الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى روسيا لتنفيذ هذه العملية متعددة المراحل في مجال تجارة المخدرات”، وتابع “أثناء عملية احتجازهم تمت مصادرة 699 كيلوغراما من الكوكايين منهم”.

المصدر: روسيا اليوم