“جبهة العمل”: للحوار لملء الشغور الرئاسي والبدء بالاصلاحات المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 15:38

“جبهة العمل”: للحوار لملء الشغور الرئاسي والبدء بالاصلاحات المطلوبة

منذ 56 mins 10 April، 2023
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

أوضح عضو قيادة “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ شريف توتيو أن “لا أحد إلى الآن، لديه القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، مما يؤكد حتمية وجدية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار”.

وتابع الشيخ توتيو “يجب من ثم التفاهم والتوافق على ملء الشغور الرئاسي والبدء الفعلي بالإصلاحات المطلوبة، ومحاربة الفساد، وإنقاذ لبنان من وضعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي المأزوم، ومن ثم إعادة ثقة المواطن بدولته”.

وشدد الشيخ توتيو على أن “الوطن بحاجة اليوم إلى رجال مخلصين صادقين ولعدم ترك البلاد للفراغ لأن ذلك يزيد من الويلات والمآزق والمصائب التي تزيد من تضييق الخناق ونكد العيش على المواطن المغلوب على أمره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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