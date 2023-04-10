“التقدمي الاشتراكي”: لا علاقة لجنبلاط بالاخوين رحمة

أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان في بيان لها الاثنين أن “لا نشاط تجاريا بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والاخوين تيدي وريمون رحمة”.

وقال البيان “تداولت منصة ميغافون منشورا زعمت فيه عن علاقة نشاط تجاري مفترض بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والأخوين تيدي وريمون رحمة، وهو أمر غير صحيح تماما، ولا يوجد أي علاقة بأي شكل من الأشكال مع الأخوين رحمة”.

وتابع البيان “إذ يقتضي توضيح الحقيقة، فإن مختلف المواقع والمنصات والوسائل الإعلامية مدعوة إلى توخي الدقة وعدم اختلاق أخبار غير صحيحة”، واضاف “سوف نقوم بحسب أصول قانون المطبوعات بالادعاء على المنصة المذكورة لنشرها خبرا كاذبا”.

يذكر ان وزارة الخزانة الأميركية وضعت مؤخرا الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة، وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY، على لائحة العقوبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام