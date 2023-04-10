سانا: استشهاد 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 00:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري
السيد نصرالله بحث مع هنية والوفد المرافق أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى
السيد نصرالله وهنية بحثا المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهوزية محور المقاومة في مواجهة كل هذه التطورات
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يستقبل الوفدين العماني والسعودي في القصر الجمهوري بصنعاء
المشاط يعبر عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة ودورها في تقريب وجهات النظر
المشاط: نؤكد الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يبحث هاتفياً مع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية
السيد رئيسي يشدد على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وأن السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب هو عبر دعم السيادة الوطنية
الرئيس الإيراني يدعو في إتصال مع نظيره الجزائري إلى تشكيل جبهة إسلامية ضد الكيان الصهيوني وداعمة للشعب الفلسطيني
بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن عن مناورات ضخمة في المياه الشمالية والجنوبية وفي موانئ أخرى في العالم دعماً لفلسطين
أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات التجارية تسير بوتيرة متسارعة
وفد ايراني يزور الرياض لبحث آليات إعادة فتح السفارة الإيرانية هناك بعد زيارة وفد سعودي لطهران بحث فتح السفارة والقنصلية
السفير السوري في موسكو: تأجيل موعد الاجتماع الرباعي المرتقب بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا إلى أيار المقبل
وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع غير بيدرسون الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري
إصابة أحد جنود الاحتلال أثناء مواجهات خلال محاولتهم اعتراض مرور جنازة شاب قرب باب الأسباط في القدس المحتلة
زعيم المعارضة الصهيونية بعد جلسة أمنية مع نتنياهو: سندعم أي عمل توصي به الأجهزة الأمنية في مواجهة موجة العمليات
يائير لابيد: هذه الحكومة ليست مؤهلة لإدارة البلاد خصوصاً من قبل مهرج تيك توك (بن غفير) الذي فقد ثقة القوات في الميدان
حكومة الإحتلال ترفض التقارير المسربة عن البنتاغون والتي تتضمن أن الموساد يدعم الإحتجاجات على التعديلات القضائية بالكيان
اردوغان يعلن أن تركيا ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة محلي الصنع الثلاثاء المقبل سيسمح بالحصول على صور فضائية عالية الدقة
تركيا تطالب واشنطن بإعادة النظر في سياساتها تجاه قبرص وتحذر من أن خطوات واشنطن لتسليح قبرص تزعزع الاستقرار في المنطقة
الرئاسة الروسية حول خطط نشر أسلحة نووية في بيلاروس: الغرب لا يذكر أسلحة أمريكا النووية الموجودة في أوروبا وحول بلادنا
شرطة يورك الكندية تلقي القبض على مشتبه به بتهمة جرائم جنائية بعد تلقيها بلاغاً بمحاولة دهس مصلين في مدينة ماركام
فقدان الإتصال مع 8 أشخاص اثر انهيار مبنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا جراء انفجار لم تعرف أسبابه بعد
قارب يقل 400 مهاجر تتسرب إليه المياه ضل طريقه بين مالطا وليبيا وقوارب تابعة لمنظمات إنسانية تجري بحثاً عنه في البحر
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
سانا: استشهاد 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور
منذ 2 ساعة
9 April، 2023
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