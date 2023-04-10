سانا: استشهاد 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 00:32

سانا: استشهاد 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور

منذ 2 ساعة 9 April، 2023
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