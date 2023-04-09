إصابة جندي صهيوني خلال اعتداء قوات الاحتلال على موكب جنازة شاب فلسطيني في منطقة باب الأسباط بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 19:24

إصابة جندي صهيوني خلال اعتداء قوات الاحتلال على موكب جنازة شاب فلسطيني في منطقة باب الأسباط بالقدس

منذ 26 mins 9 April، 2023
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