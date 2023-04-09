إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية وقوات الاحتلال تستنفر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 19:24

إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية وقوات الاحتلال تستنفر

منذ 1 ساعة 9 April، 2023
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