الشرطة الصهيونية تعزز قواتها المنتشرة في الكيان خشية تنفيذ عمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 19:22

الشرطة الصهيونية تعزز قواتها المنتشرة في الكيان خشية تنفيذ عمليات

منذ 2 ساعة 9 April، 2023
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