وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2023 - 16:20

وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

منذ 1 ساعة 9 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة