سفير روسيا في سورية : تأجيل الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 16:20

سفير روسيا في سورية : تأجيل الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر القادم

منذ 1 ساعة 9 April، 2023
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