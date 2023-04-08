نقابة مزارعي الحمضيات في الجنوب حيت المقاومين في فلسطين

حيت نقابة مزارعي الحمضيات والموز والفواكه الاستوائية في الجنوب، في بيان، “المقاومين الشرفاء في فلسطين الحبيبة وكل مقاوم أينما وجد”.

واستنكرت “الاعتداءات الهمجية التي تطال امتنا وكذلك العدوان الأخير”، مؤكدة ان “ارزاقنا وارواحنا رخيصة في سبيل التحرير والنصر وامام الدماء الزكية التي تبذل في سبيل تحرير مقدساتنا وفلسطين الحبيبة، واننا على موعد مع يوم القدس العالمي لنؤكد نهجنا القائم بالتزام خط الامام الخميني في بذل كل غال ونفيس لتحرير القدس وازالة الغدة السرطانية من جسد امتنا الاسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام