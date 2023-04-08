لبنان يعلن تقديم شكوى للأمم المتحدة تشجب الاعتداءات الاسرائيلية وتؤكد التزام القرار 1701

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم السبت، أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى المنظمة الدولية عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان فجر الجمعة.

وقال بو حبيب، بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، أنه “تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة”.

وأوضح بوحبيب أن “الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا”.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قال الخميس الماضي إنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وفجر الجمعة، شنت طائرات حربية صهيونية، غارات بمناطق مفتوحة في محيط القليلة ومخيم الرشيدية، في قضاء صور جنوب لبنان، قبل أن تغادر الأجواء اللبنانية.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام