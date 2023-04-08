قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار وقنابل الغاز خلال مواجهاتٍ عنيفة اندلعت في مخيّم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 11:04
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السيد حسن نصر الله: نظرًا لترابط الأحداث في المنطقة سأتحدث عنها بالتفصيل يوم الجمعة المقبل خلال إحياء يوم القدس العالمي
السيد نصر الله: أدعو لأوسع مشاركة في إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كجزء من المواجهة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني
السيد نصر الله: مهاجمة بعض اللبنانيين بعضهم بطريقة قاسية وعنيفة بخصوص تقديم الساعة أمر مؤسف وخطأ يجب ألا يتكرر
السيد نصر الله: على الناس أن تعيش مع بعضها فالبلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم والتجربة التاريخية تقول ذلك
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة مواطنين 2 برصاص العدو خلال مواجهات في بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: قتيل و6 مصابين بينهم 3 في حالة حرجة في عمليتي دهس وإطلاق نـار في موقعين منفصلين في تـل أبيب
إعلام العدو: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يأمر بتجنيد كل قوات الاحتياط في حرس الحدود واستدعاء احتياط إضافي للجيش
إعلام العدو: قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلية يأمر باستدعاء 4 وحدات بالإضافة إلى 6 وحدات عاملة حاليًا
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عملية تل أبيب ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا
حركة حماس: ندعو إلى مواصلة كل أشكال الفعل المقاوم ليبقى سيف القدس مشرعًا دفاعًا عن أرضنا وذودًا عن قدسنا وأقصانا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى
لجان المقاومة الشعبية: عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن الإسرائيلي وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي
الرئيس التركي في اتصال مع نظيره الإيراني: يجب أن يتحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية التي جرت في فلسطين
الخارجية القطرية تدين بشدة القصف الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان وتحمّل كيان العدو مسؤولية اتساع دائرة العنف
البحرية الأميركية: أرسلنا غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة
سانا: القوات المسلحة السورية تتصدى لهجوم مجموعة إرهابية في ريف اللاذقية الشمالي وتوقع في صفوفها قتلى وجرحى
رئيس اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى: الصليب الأحمر أبلغنا بتأجيل تنفيذ صفقة التبادل 3 أيام لعدم جهوزية قوى العدوان في مأرب
رئيس اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى: ما يحدث عرقلة واضحة للاتفاق وعلى الأمم المتحدة الضغط لوقف هذه الممارسات اللامسؤولة
البطريرك الماروني في رسالة الفصح: لانتخاب رئيس وإلا ظلت الدولة دون حكومة كاملة الصلاحيات والإدارات العامة مبعثرة
الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال كندا احتجاجاً على تصريحات معادية لموسكو
الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان ويقول إنها بمثابة تحذير صارم للقوات الانفصالية في الجزيرة
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: 8 سفن صينية اجتازت الخط الأوسط لمضيق تايوان صباح السبت
رئيسة تايوان خلال لقائها وفدًا من مجلس النواب الأميركي في تايبيه: نتطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن
رئيس الوفد الأميركي النائب مايكل مكول: نحن في تايوان لتقديم دعمنا القوي لها وأعد أننا سنقدم لها الأسلحة المطلوبة
تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة أراضيها بسبب "سلوكه الفظ وعدم احترامه الممارسات الدبلوماسية"
الخارجية الألمانية: أسباب إعلان حكومة تشاد سفيرنا شخصًا غير مرغوب فيه غير مفهومة أبدًا ونحن على اتصال معها بشأن ذلك
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار وقنابل الغاز خلال مواجهاتٍ عنيفة اندلعت في مخيّم العروب شمال الخليل
منذ 2 ساعة
8 April، 2023
الخليل
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