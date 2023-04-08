قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار وقنابل الغاز خلال مواجهاتٍ عنيفة اندلعت في مخيّم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 11:04

قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار وقنابل الغاز خلال مواجهاتٍ عنيفة اندلعت في مخيّم العروب شمال الخليل

منذ 2 ساعة 8 April، 2023
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