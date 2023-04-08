إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2023 - 00:46

إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين

منذ 28 mins 8 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة