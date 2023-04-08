بدء التجمع بدعوات شبابية على مدخل بيتا جنوب نابلس، للاحتجاج على اغلاق جميع مداخل البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2023 - 00:46

بدء التجمع بدعوات شبابية على مدخل بيتا جنوب نابلس، للاحتجاج على اغلاق جميع مداخل البلدة

منذ 1 ساعة 7 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة