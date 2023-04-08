بدء التجمع بدعوات شبابية على مدخل بيتا جنوب نابلس، للاحتجاج على اغلاق جميع مداخل البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 8 2023 - 00:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد حسن نصر الله: نظرا لترابط الأحداث في المنطقة سأتحدث عنها بالتفصيل يوم الجمعة المقبل خلال إحياء يوم القدس العالمي
السيد نصر الله: أدعو لأوسع مشاركة في إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كجزء من المواجهة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني
السيد نصر الله: مهاجمة بعض اللبنانيين بعضهم بطريقة قاسية وعنيفة بخصوص تقديم الساعة أمر مؤسف وخطأ يجب ألا يتكرر
السيد نصر الله: على الناس أن تعيش مع بعضها فالبلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم والتجربة التاريخية تقول ذلك
السيد نصر الله: لا يجوز مهما توترنا أن نكتب أي كلام غير لائق وعلينا أن نكظم غيظنا مع أهلنا في الوطن وهكذا تُبنى الأوطان
مصدر طبي صهيوني يؤكد مقتل ثلاث مستوطنات جراء عملية اطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الاردن
إعلام العدو: قتيل و6 مصابين بينهم اثنان في حالة حرجة في عملية مزدوجة دهس وإطلاق نـار بـموقعين منفصلين في تـل أبيب
إعلام العدو: نتنياهو يأمر بتجنيد كل قوات الاحتياط في حرس الحدود واستدعاء احتياط إضافي للجيش
إعلام العدو: قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلية يأمر باستدعاء 4 وحدات بالإضافة إلى 6 وحدات عاملة حاليا
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عملية تل أبيب ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى
لجان المقاومة الشعبية: عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن الإسرائيلي وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لن تنفع عنتريات الصهاينة في التهديد والتهويل فتوازن الردع قائم وحاضر
الشيخ قاسم: المجاهدون الفلسطينيون في الميدان وكل محور المقاومة في يقظة وهزائم العدو تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: التمادي في الاعتداء على الاقصى يدفع المنطقة نحو حرب كبرى
الرئيس التركي في اتصال مع نظيره الإيراني: يجب أن يتحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية التي جرت في فلسطين
أردوغان: يجب مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية خصوصا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة
الخارجية القطرية تدين بشدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان وتحمّل إسرائيل مسؤولية اتساع دائرة العنف
الخارجية القطرية: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية
رويترز: وفد سعودي ـ عماني يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ووسعت برامج تدريب الأوكرانيين
المصرف المركزي الروسي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 3.4 % ما يعادل 19.6 مليار دولار خلال شهر آذار الفائت
الرئيسان الصيني والفرنسي يتعهدان في إعلان مشترك دعم كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
بدء التجمع بدعوات شبابية على مدخل بيتا جنوب نابلس، للاحتجاج على اغلاق جميع مداخل البلدة
منذ 1 ساعة
7 April، 2023
نابلس
التعليقات
ذات صلة
قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة قصرة الرئيسي جنوب نابلس بالسواتر الترابية
تقرير مصور | شهيدانِ في نابلس بنيرانِ الاحتلال
حدث اليوم | شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}