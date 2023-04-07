مراسل المنار في الجنوب : مسيّرة “هيرون إم كيه 2” تحلق منذ عصر اليوم في الأجواء الحدودية مع لبنان داخل الأراضي المحتلة في الجليل الغربي من دون خرق الأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14

مراسل المنار في الجنوب : مسيّرة “هيرون إم كيه 2” تحلق منذ عصر اليوم في الأجواء الحدودية مع لبنان داخل الأراضي المحتلة في الجليل الغربي من دون خرق الأجواء اللبنانية

منذ 24 mins 7 April، 2023
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