اعلام العدو : منفذ الهجوم أطلق النار من نافذة سيارته قبل انقلابها وحاول الهروب فقتلته الشرطة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14

اعلام العدو : منفذ الهجوم أطلق النار من نافذة سيارته قبل انقلابها وحاول الهروب فقتلته الشرطة

منذ 38 mins 7 April، 2023
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