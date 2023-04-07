المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” عن الضفة الغربية طارق عز الدين: نبارك عملية “تل ابيب” الفدائية ونؤكد أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14

المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” عن الضفة الغربية طارق عز الدين: نبارك عملية “تل ابيب” الفدائية ونؤكد أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا

منذ 43 mins 7 April، 2023
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