الناطق باسم حركة حماس: عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14

الناطق باسم حركة حماس: عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال

منذ 45 mins 7 April، 2023
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