الناطق باسم حركة حماس : عملية تل أبيب تدل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الإحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14

الناطق باسم حركة حماس : عملية تل أبيب تدل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الإحتلال

منذ 49 mins 7 April، 2023
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