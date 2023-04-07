إعلام العدو يزعم استشهاد منفذ العملية المزدوجة في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 23:14
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السيد حسن نصر الله: نظرا لترابط الأحداث في المنطقة سأتحدث عنها بالتفصيل يوم الجمعة المقبل خلال إحياء يوم القدس العالمي
السيد نصر الله: أدعو لأوسع مشاركة في إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كجزء من المواجهة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني
مصدر طبي صهيوني يؤكد مقتل ثلاث مستوطنات جراء عملية اطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الاردن
إعلام العدو: قتيل و6 مصابين بينهم اثنان في حالة حرجة في عملية مزدوجة دهس وإطلاق نـار بـموقعين منفصلين في تـل أبيب
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عملية تل أبيب ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا
حركة حماس: نبارك عملية إطلاق النار البطولية بالأغوار المحتلة ونحذر الاحتلال من الاستمرار في جرائمه بحق الأقصى
الاوقاف الاسلامية: 130 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الاقصى المبارك
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لن تنفع عنتريات الصهاينة في التهديد والتهويل فتوازن الردع قائم وحاضر
الشيخ قاسم: المجاهدون الفلسطينيون في الميدان وكل محور المقاومة في يقظة وهزائم العدو تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: التمادي في الاعتداء على الاقصى يدفع المنطقة نحو حرب كبرى
الرئيس التركي في اتصال مع نظيره الإيراني: يجب أن يتحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية التي جرت في فلسطين
أردوغان: يجب مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية خصوصا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة
الخارجية القطرية تدين بشدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان وتحمّل إسرائيل مسؤولية اتساع دائرة العنف
الخارجية القطرية: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية
مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط: نشعر بقلق إزاء تصعيد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان وندعو للهدوء وضبط النفس
الخارجية الصينية: نحث الأطراف المعنية خصوصا "إسرائيل" على الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد
الخارجية الصينية: على القوى الكبرى تحمل مسؤولياتها وتبني موقف عادل بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية
رويترز: وفد سعودي ـ عماني يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ووسعت برامج تدريب الأوكرانيين
المصرف المركزي الروسي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 3.4 % ما يعادل 19.6 مليار دولار خلال شهر آذار الفائت
الرئيسان الصيني والفرنسي يتعهدان في إعلان مشترك دعم كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
إعلام العدو يزعم استشهاد منفذ العملية المزدوجة في تل أبيب
منذ 51 mins
7 April، 2023
عاجل
العملية المزدوجة في تل أبيب
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