“لجنة الاسير سكاف” باركت عملية الأغوار: العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه

باركت “لجنة الاسير يحيى سكاف” في بيان لها “عملية الأغوار النوعية والبطولية، التي أثبتت أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه ومقدساته، حتى زوال الإحتلال عن كامل فلسطين”.

وأكدت اللجنة أن “العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها بحق أهلنا في فلسطين، وعلى العدو أن يدرك أن الدفاع عن المسجد الأقصى هو واجب وعقيدة، ولا يمكن لأي حر أن يصمت عن استباحاته”.

وشددت اللجنة على “ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله كافة في المقاومة للعدو الإسرائيلي حيث أثبتت المقاومة المسلحة أنها الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو الصهيوني وليس الرهان على اتفاقيات عبثية، ولا الرهان على مجتمع دولي أو مجلس أمن، لأنهم يغطون جرائم العدو منذ عشرات السنين”.

وباركت اللجنة “الرد الصاروخي النوعي من قبل رجال المقاومة الفلسطينية في غزة على طائرات الإحتلال ومستوطناته، التي دكتها المقاومة بعشرات الصواريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام