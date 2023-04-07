الجهاد الاسلامي: عملية الاغوار البطولية جاءت انتقاماً للمسجد للأقصى وشعبنا وفي ظل حملة “لتزول الحواجز” وتأكيداً على “وحدة الساحات” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 17:08

الجهاد الاسلامي: عملية الاغوار البطولية جاءت انتقاماً للمسجد للأقصى وشعبنا وفي ظل حملة “لتزول الحواجز” وتأكيداً على “وحدة الساحات”

منذ 1 ساعة 7 April، 2023
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