الشيخ ملص: نقف مع المقاومة في التصدي للعدو الإسرائيلي

أكد رئيس اللّقاء التّضامنيّ الوطنيّ الشّيخ مصطفى ملص في بيان، تعقيبًا على الأحداث الأمنيّة المستجدّة على الحدود الجنوبيّة مع فلسطين، “الثقة مجدّدًا بقيادة المقاومة، ونقف معها في كلّ إجراءٍ تراه مناسبًا في سبيل التّصدّي للعدوّ الإسرائيليّ وتعزيز ميزان الرّدع”.

ورأى أنّ “إقدام العدوّ الإسرائيليّ على أيّ مغامرة تجاه لبنان لا بدّ أن تواجه بما يضمن أمن وسيادة الأراضي اللّبنانيّة، وعلى الدّولة اللّبنانيّة أن تبادر إلى إصدارِ موقفٍ واضحٍ وصلبٍ في سبيل حفظ كرامة لبنان، وتأكيد مبدأ الشّراكة الوطنيّة في الدّفاع عن لبنان، المتمثّلة بثلاثيّة الجيش والشّعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام